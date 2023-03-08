بعد هجومه على حارس إشبيلية.. حبس مشجع أيندهوفن

أعلن قاض هولندي يوم الأربعاء حبس مشجع نادي أيندهوفن الذي اشتبك مع ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى إشبيلية في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري الأوروبي.

وبحسب ما حكمت المحكمة فإن المشجع ابن الـ 20 عاما سيقضي 3 أشهر في السجن بالإضافة إلى منعه من حضور أي مباراة لنادي أيندهوفن الهولندي لمدة عامين، إذ كان وقت هجومه على الحارس الصربي مخمورا ومعاقبا بعدم الدخول إلى الملعب، وبسبب الحادثة أقيل من وظيفته كما طرد من مجموعة مشجعي أيندهوفن.

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وفي إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي على أرضية "فيليبس شتاديون" اقتحم مشجع هولندي ملعب المباراة واشتبك بالأيدي مع الصربي ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى إشبيلية قبل أن يطرحه أرضا ويتم إخراجه من الملعب.