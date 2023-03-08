اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وقعت الحادثة في مباراة الإياب

بعد هجومه على حارس إشبيلية.. حبس مشجع أيندهوفن

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن قاض هولندي يوم الأربعاء حبس مشجع نادي أيندهوفن الذي اشتبك مع ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى إشبيلية في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري الأوروبي.

وبحسب ما حكمت المحكمة فإن المشجع ابن الـ 20 عاما سيقضي 3 أشهر في السجن بالإضافة إلى منعه من حضور أي مباراة لنادي أيندهوفن الهولندي لمدة عامين، إذ كان وقت هجومه على الحارس الصربي مخمورا ومعاقبا بعدم الدخول إلى الملعب، وبسبب الحادثة أقيل من وظيفته كما طرد من مجموعة مشجعي أيندهوفن.

وفي إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي على أرضية "فيليبس شتاديون" اقتحم مشجع هولندي ملعب المباراة واشتبك بالأيدي مع الصربي ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى إشبيلية قبل أن يطرحه أرضا ويتم إخراجه من الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مظاهرات نسائية في إيران تزامنًا مع يوم المرأة العالمي تنديدًا بتسميم الطالبات مظاهرات نسائية في إيران تزامنًا مع يوم المرأة العالمي تنديدًا بتسميم الطالبات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط