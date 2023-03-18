"عديم الخبرة" تشافي.. كابوس العجوز أنشيلوتي

على الرغم من المسيرة التدريبية الطويلة لكارلو أنشيلوتي، والتي تمتد إلى 28 عاما، فإن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تمكن من التفوق على مدرب ريال مدريد في المواجهات الخمس التي جمعتهما.

وأشرف تشافي على قيادة برشلونة في نوفمبر 2021، بعدما بدأ مسيرته التدريبية مع السد القطري في 2019، وتمكن من تحقيق السوبر الإسباني العام الجاري، ووضع النادي الكتالوني في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن نادي العاصمة مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيحل ضيفا على برشلونة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، يوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 26 من المسابقة.

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وستكون مباراة الأحد السادسة لتشافي "43 عاما" أمام أنشيلوتي صاحب الـ "63 عاما"، ويتفوق المدرب الإسباني على أنشيلوتي في المواجهات السابقة، حيث حقق الفوز ثلاث مرات مقابل هزيمتين ضد ريال مدريد.

المباراة الأولى لتشافي أمام فريق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي كانت في نصف نهائي السوبر الإسباني موسم 2021-2022، وكسبها نادي العاصمة بثلاثية مقابل هدفين.

وبعدها بشهرين، تقابلا مجددا في مارس 2022، ووجه تشافي ضربة قوية إلى أنشيلوتي، عندما قاد النادي الكتالوني للفوز بالكلاسيكو وبنتيجة كبيرة "4-0" وعلى ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، ضمن الأسبوع الـ 29 من الدوري.

وفي النسخة التالية لمسابقة الدوري، تفوق أنشيلوتي على تشافي في الكلاسيكو، بعدما سجل ريال مدريد ثلاثية مقابل هدف على ملعب "كامب نو" ضمن الأسبوع التاسع.

ومنذ المباراة التي أقيمت في أكتوبر 2022، لم يتمكن أنشيلوتي من التفوق على تشافي، حيث خسر نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثية لهدف في الرياض يناير الماضي، وكرر برشلونة تفوقه على غريمه التقليدي بهدف دون مقابل، ضمن نصف نهائي كأس الملك، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو مطلع مارس الجاري.

وسجل برشلونة تحت قيادة تشافي 11 هدفا في شباك ريال مدريد، بينما استقبل مرمى النادي الكتالوني 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وخلال مسيرته مع نادي برشلونة، يعد كارلو أنشيلوتي أكثر المدربين الذين تفوق عليهم تشافي، بالتساوي مع كل من فرنسيسكو رودريغيز "إلتشي" ومانويل بيليغريني "ريال بيتيس" وإيمانول الغواسيل "ريال سوسييداد".