فولكروغ يكشف حقيقة خلافه مع هافيرتز بشأن ركلة الجزاء

نفى نيكلاس فولكروغ تقارير إعلامية أشارت إلى حدوث مشاجرة بينه وبين كاي هافيرتز زميله في المنتخب الألماني، خلال الفوز على بيرو 2 - صفر في مباراة ودية يوم السبت.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مشاجرة اندلعت بين فولكروغ وهافيرتز بسبب رغبة كل منهما في تسديد ضربة جزاء احتسبت للفريق في الشوط الثاني.

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وحمل فولكروغ الكرة وكان في طريقه للتسديد أملا في إحرازه هدفه الثالث (هاتريك) لكن هافيرتز هو من سدد في النهاية، لكن صوب باتجاه القائم.

ونجح هافيرتز لاعب تشيلسي في متابعة الكرة إلى داخل الشباك، لكن الحكمة الإيطالية ماريا كابوتي ألغت الهدف استنادا إلى قاعدة أن اللاعب الذي سدد ضربة الجزاء ليس بوسعه لمس الكرة مجددا، قبل أن يلمسها لاعب آخر.

وقال فولكروغ: لقد حملت الكرة من أجل منحها لكاي، إنه منفذ ضربات الجزاء الأول بالفريق.