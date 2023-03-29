بلجيكا تهزم ألمانيا في مباراة ودية

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سجل كيفن دي بروين هدفا وصنع هدفين أخرين ليقود المنتخب البلجيكي إلى الفوز على مضيفه الألماني 3 - 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.
وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة السادسة إثر تمريرة من دي بروين ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة التاسعة بمساعدة دي بروين أيضا، لكن المنتخب الألماني رد في الدقيقة 44 بهدف سجله نيكلاس فولكروج من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد لمس لوكاكو للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 78 أضاف دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي ثم اختتم غنابري التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 87 .
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