إيقاف ميتروفيتش 8 مباريات بعد دفعه للحكم

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه قرر إيقاف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام لثماني مباريات وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني بسبب دفعه للحكم أثناء خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وطُرد الصربي ميتروفيتش بعدما واجه الحكم كريس كافانا ودفعه بكتفه.
وقالت لجنة المسابقات المستقلة التابعة للاتحاد الإنجليزي في بيان "نعتقد أن العقوبة المعتادة التي كانت ستطبق على ألكسندر ميتروفيتش لطرده بسبب سلوك عنيف تجاه الحكم في الدقيقة 72 لم تكن كافية. اعترف المهاجم بشكل منفصل بأن سلوكه ولغته عقب الطرد كانت غير لائقة ومسيئة ومهينة وتحمل تهديدا".
ولن يتمكن ميتروفيتش من اللعب مع فولهام مجددا حتى مايو المقبل.
واندلعت مواجهة خلال الشوط الثاني، في الخسارة 3-1 أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بعد طرد ويليان لاعب فولهام بقرار من حكم الفيديو المساعد الذي أوضح لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
وتلقى ماركو سيلفا مدرب فولهام عقوبة الإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه إسترليني وتحدث سيلفا مع الحكم الرابع بغضب قبل أن يُطرد وتم تغريم النادي اللندني 40 ألف جنيه إسترليني بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه.
-
مدرب فولهام يصدم منتخب صربيا بشأن ميتروفيتشقال ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي لكرة القدم، إن جاهزية ألكسندر ميتروفيتش تبقى محل شك كبير، رغم اختياره في قائمة المنتخب الصربي، ... رياضة عالمية
-
ميتروفيتش يطمح لتحطيم رقم قياسي والفوز على البرتغالسيدخل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا مباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم السبت عازما على الانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده ... رياضة
-
فولهام يعلن إصابة مهاجمه ميتروفيتش بفيروس كوروناأعلن نادي فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت متأخر من يوم السبت أن ألكسندر ميتروفيتش أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ... رياضة عالمية