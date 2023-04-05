روجرز: كنت سأبقي ليستر في الدوري لو بقيت

يرى برندان روجرز المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي أنه كان يستطيع الإبقاء على فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لو استمر في منصبه حتى نهاية الموسم.
ورحل روجرز عن ليستر بالتراضي بين الطرفين الأحد بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق، لكنه أكد اليوم الثلاثاء في بيان صدر عبر رابطة مدربي الدوري الإنجليزي أن عمله مع ليستر لم يكن قد انتهى بعد.
ويحتل ليستر المركز التاسع عشر بعد تعرضه لخمس هزائم مقابل تعادل واحد في أخر ست مباريات.
وقال روجرز (50 عاماً): أشعر بخيبة أمل كبيرة لرحيلي قرب نهاية الموسم، وكانت لدي ثقة كبيرة في إننا كنا سنحقق النتائج المرجوة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأتبع: هناك بنية تحتية قوية وأجواء مناسبة، وهذا يضع النادي في وضع قوي للمضي قدما، ومركز تدريبي من طراز عالمي، وشغف وقاعدة جماهيرية كبيرة ومجموعة من اللاعبين الرائعين من أصحاب القدرات والشخصيات الرائعة وملاك رائعين.
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