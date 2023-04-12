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أوباميكانو
اللاعب الفرنسي ارتكب الكثير من الأخطاء أمام مانشستر سيتي

بعد أدائه أمام سيتي.. أوباميكانو يتعرض للعنصرية

ميونخ - فرانس برس
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استنكر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد عملاق بافاريا في بيان بعد خسارته أمام سيتي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن "النادي بأكمله" يدعم اللاعب.

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وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": جميعنا في النادي نندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!.

وارتكب مدافع منتخب "الديوك" خطأً فادحاً تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي الثلاثة الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وقال جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن وقائده عقب المباراة: الأمر صعب للغاية على أوبا لكن وجوده في النادي ليس من دون أسس. لديه صفات رائعة ونحن نؤمن به.

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