أنشيلوتي يوضح جاهزية فينيسيوس وكروس لمواجهة تشيلسي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن لاعب الوسط توني كروس والجناح فينيسيوس جونيور يمكنهما اللحاق بزيارة تشيلسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا عقب الغياب عن الفوز 2-صفر على قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وخرج لاعب منتخب ألمانيا السابق كروس وجناح البرازيل فينيسيوس، أكثر لاعب مؤثر في صفوف ريال هذا الموسم على الأرجح، من التشكيلة في مواجهة قادش المتواضع للتعافي من شد عضلي.



وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: لم يتمكنا من اللعب بسبب مشكلة بسيطة.



وأضاف: تدربا بشكل منفصل لكن يوم الأحد يمكنهما التدريب بطريقة طبيعية وسيكون الاثنان بخير في مباراة الثلاثاء.



ويستعد ريال لمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الثمانية بعد أن فاز ذهابا في مدريد 2-صفر في وقت سابق هذا الأسبوع.



ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة الذي تتبقى له مباراة.

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