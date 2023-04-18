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ملعب الاتحاد
ملعب مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتقدم بخطط لزيادة سعة ملعبه

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقديم خطط لزيادة سعة ملعب الاتحاد من 53500 إلى 60000 متفرج.

وتأتي زيادة سعة المدرج الشمالي ضمن تحديثات تشمل إقامة منطقة مغطاة للمشجعين تسع ثلاثة آلاف متفرج وفندقا يتكون من 400 سرير ومتحفا جديدا.

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وقال داني ويلسون المسؤول عن عمليات مانشستر سيتي في بيان: على مدار عدة أشهر، طورنا مفاهيم وتصميمات لتوفير أفضل تجربة للمشجعين وترفيه على مدار العام ليصبح ملعب الاتحاد وجهة ترفيهية ويسعدنا الآن تقديم خطط لتطبيق ذلك إلى مجلس مانشستر سيتي.

وملعب سيتي، الذي شيد في الأصل لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2002، هو خامس أكبر ملعب من حيث السعة في الدوري الممتاز بعد ملاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ووست هام يونايتد.

وقال سيتي إن التطويرات المقترحة تمثل استثمارات تفوق 300 مليون جنيه إسترليني (372.96 مليون دولار) في شرق مانشستر وقد توفر 2600 فرصة عمل جديدة في المجتمع المحلي.

وتستغرق عملية التطوير ثلاث سنوات حتى تكتمل.

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