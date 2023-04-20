أرتيتا: موعد عودة ساليبا غير واضح

اعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأنه ليس واثقا من إمكانية عودة ويليام ساليبا للمشاركة مع الفريق من جديد هذا الموسم، نظرا لأن تعافيه من الإصابة في الظهر لم يكن بالسرعة المأمولة.

وشارك المدافع الفرنسي ساليبا أساسيا في كل مباريات أرسنال بالدوري هذا الموسم حتى تعرض للإصابة خلال المباراة أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مارس الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

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ولم يشارك ساليبا منذ ذلك الوقت وقد استبعد من قائمة أرسنال لمباراته أمام ساوثهامبتون يوم الجمعة، كما تحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في المباراة التالية أمام مانشستر سيتي.

كان من المأمول أن يشارك ساليبا، 22 عاما، في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي، لكن أرتيتا أثار الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب من جديد خلال هذا الموسم.

وقال أرتيتا عشية المباراة المرتقبة أمام ساوثهامبتون، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :"الصورة لم تتغير مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لويليام، علينا مواصلة الانتظار."

وأضاف :"هو لا يتعافى بالسرعة التي كنا نأملها. الأمر حساس شيئا ما ونرغب في أن نكون على يقين بقدرته على تحمل العبء والمخاطرة عندما ندفع به، وهو أمر ليس ممكنا الآن."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان ساليبا قد يغيب عن الملاعب حتى الموسم المقبل، قال أرتيتا :"لا أعرف، الوقت لا يزال مبكرا لكي أعرب عن أي توقعات بشأن ذلك."

وأضاف :"قد تتضح الصورة بشكل أكبر لدينا في الأسبوع المقبل. فهناك بعض التطور، وهو يقوم بنشاط أكبر."