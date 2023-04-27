هالاند ينتزع "التاريخي" من صلاح

كسر المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي الرقم التاريخي المسجل باسم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع هالاند هدفه السابع في الموسم الحالي وسجل الـ 33 له في المسابقة الحالية من الدوري الإنجليزي في فوز مانشستر سيتي العريض يوم الأربعاء على أرسنال 4 – 1.

مادة اعلانية

وبات هالاند أكثر لاعب يسجل أهداف في موسم واحد بـ 38 مباراة بوصوله إلى الهدف 33 يليه محمد صلاح بـ 32 في موسم 2017 – 2018 والأرووغوياني لويس سواريز بـ31 في 2013 – 2014 يعادله البرتغالي كرستيانو رونالدو بنفس الرصيد لموسم 2007 – 2008 والإنجليزي ألن شيرر في موسم 1995 – 1996.

وتعاقد مانشستر سيتي الصيف الماذي مع المهاجم النرويجي قادما من دورتموند الألماني مقابل 59 مليون يورو وينافس "السماوي" هذا الموسم على تحقيق الثلاثية إذ يفصله عن صدارة الدوري الإنجليزي بنقطتين عن أرسنال بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين مقارنة بأرسنال، ويلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني ويواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

