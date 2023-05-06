بايرن ميونخ يعبر بريمن بصعوبة ويبتعد بالصدارة

اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 على التوالي، عبر فوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن 2 -1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليغا.

وتقدم لايبزيغ للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل فوزه الصعب على مضيفه فرايبورغ 1 -صفر.

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وتعرض يونيون برلين لهزيمة مفاجئة على ملعب أوغسبورغ صفر/- 1 ليفقد موقعه في المركز الثالث.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 -1 وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بوخوم 2- صفر وهيرتا برلين على ضيفه شتوتغارت 2 -1.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، انتهى الشوط الأول من مباراة فيردر بريمن مع بايرن ميونخ بالتعادل السلبي.

وتقدم النادي البافاري بهدف عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 62 ثم أضاف ليوري ساني الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورد نيكلاس شميت، بهدف لفيردر بريمن قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يواجه فولفسبورغ يوم الأحد، وتوقف رصيد بريمن عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.