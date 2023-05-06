ميلان يهزم لاتسيو بثنائية

جدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.
وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة.
ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من السبت، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.
يذكر أن ميلان يتواجد في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.
-
إصابة لياو قبل 4 أيام من ديربي ميلان في الأبطالخرج البرتغالي رافايل لياو، مهاجم ميلان، مطلع مباراة فريقه أمام ضيفه لاتسيو، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ... رياضة عالمية
-
ميلان يخطف تعادلا قاتلا من روما في مباراة اللحظات الأخيرةخطف ميلان تعادلا صعبا مع مضيفه روما 1 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وكانت المباراة قريبة من النهاية بالتعادل ... رياضة
-
ميلان يستعيد توازنه محليا بنقاط ليتشيفاز فريق ميلان على ضيفه ليتشي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وشهدت أيضا ... رياضة