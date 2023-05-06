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لقطة هدف إسماعيل بن ناصر

ميلان يهزم لاتسيو بثنائية

ميلان - د ب أ
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جدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.

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وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من السبت، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن ميلان يتواجد في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

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