يوفنتوس يهزم أتالانتا ويقفز إلى المركز الثاني

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قفز فريق يوفنتوس للمركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه أتالانتا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي يوفنتوس سامويل إلينغ جونيور في الدقيقة 56 ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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ورفع يوفنتوس إلى 66 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة في المركز السادس.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي ليوفنتوس بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لأتالانتا بعد تعادل في مباراة وثلاثة انتصارات متتالية.
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