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هالاند سيتي بايرن
هالاند محتفلاً بعد تسجيل هدف سيتي الثالث في مرمى بايرن الشهر الماضي

بايرن يلاقي سيتي وليفربول في جولته الآسيوية

ميونخ - د ب أ
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أعلن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان لكرة القدم يوم الثلاثاء أنهما سيواجهان بايرن ميونخ الألماني، وذلك خلال جولة بايرن الآسيوية ضمن استعداداته للموسم المقبل.

ويلتقي بايرن ميونخ، فريق مانشستر سيتي في 26 يوليو في العاصمة اليابانية طوكيو ثم يلتقي ليفربول في الثاني من أغسطس في سنغافورة.

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وكان بايرن ميونخ قد أعلن في أبريل الماضي أنه سيجري جولته الصيفية في آسيا اعتبارا من 24 تموز/يوليو إلى الثالث من أغسطس.

وقبل السفر إلى آسيا، يقيم بايرن ميونخ معسكرا تدريبيا في بلدة تجرنزي الألمانية القريبة من ميونخ، بين 15 و20 يوليو.

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