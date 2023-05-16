رئيس بايرن ميونخ واثق في بقاء مولر

أعرب هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عن ثقته في استمرار لاعب الوسط توماس مولر مع البطل القياسي للبوندسليغا خلال الموسم المقبل.
وقال هاينر يوم الثلاثاء على هامش فاعلية جرت في ملعب أليانز أرينا: يمكنني أن أفترض ذلك بحزم.
وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية الأسبوع الماضي أن مولر يتطلع للرحيل عن بايرن ميونخ لأنه غير راض عن ندرة مشاركاته تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناغلسمان أو المدرب الحالي توماس توخيل.
وفقد مولر موقعه في التشكيل الأساسي للنادي البافاري مؤخرا، علما بأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى 2024.
ونفى مولر ما تردد بشأن رغبته في الرحيل، وأكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في مقابلة مع "شبورت بيلد" أن مولر لن يرحل.
وشارك مولر منذ البداية خلال الفوز الساحق لبايرن على شالكه بستة أهداف دون رد يوم السبت الماضي وسجل الهدف الأول.
وقال هاينر: توماس مولر ليس لاعب كرة قدم فقط على أرض الملعب، لكنه جزء من ميونخ، لقد أمضى كامل مسيرته الاحترافية في بايرن ميونخ. إنه يجسد هذه العقلية البافارية.
-
بايرن يلاقي سيتي وليفربول في جولته الآسيويةأعلن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان لكرة القدم يوم الثلاثاء أنهما سيواجهان بايرن ميونخ الألماني، وذلك خلال جولة بايرن الآسيوية ضمن استعداداته ... رياضة عالمية
-
بايرن ميونخ يقطع خطوة نحو لقب الدوري ويسحق شالكهسحق بايرن ميونخ ضيفه المتعثر شالكه 6-صفر بفضل ثنائية سيرج غنابري ليبتعد بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويقترب من حصد ... رياضة
-
بايرن ميونخ يحصن مولر ضد الشائعاتأجرى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، محادثات مع النجم توماس مولر للتأكيد على ... رياضة