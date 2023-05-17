الإيطالي بونوتشي يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

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أعلن ليوناردو بونوتشي قائد المنتخب الإيطالي أنه سيعتزل بنهاية الموسم المقبل، وتحديداً بعد نهاية عقده الحالي مع ناديه يوفنتوس.
وقال بونوتشي (36 عاماً) عبر قناة نادي يوفنتوس على منصة "يوتيوب": عندما أتوقف عن اللعب في العام المقبل، ستكون نهاية حقبة دفاعية، نهاية أسلوب دفاعي على الطريقة الإيطالية.
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وكان بونوتشي، الذي شارك في 120 مباراة دولية، ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس أوروبا الأخيرة "يورو 2020" واعتلى منصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات، منها ثماني مرات مع يوفنتوس ومرة واحدة مع إنتر ميلان الذي لعب له في موسم 2005-2006.
وسجل بونوتشي المشاركة رقم 500 له مع يوفنتوس خلال مباراة الفريق أمام إشبيلية الإسباني في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.
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