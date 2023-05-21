تن هاغ يشيد بدفاع مانشستر يونايتد

أشاد الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالقدرات الدفاعية الجماعية لفريقه، والتي ساهمت في فوز الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق، بجائزة القفاز الذهبي بوصفه الحارس الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحافظ دي خيا على نظافة شباكه للمباراة الـ16 في البطولة، ليتفوق على البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، ويساهم في اقتراب فريقه من المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتاج لحصد نقطة وحيدة فقط من مباراتيه المتبقيتين بالدوري الإنجليزي لحجز مقعد في المسابقة القارية.

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وارتكب دي خيا عدة هفوات هذا الموسم، كان من بينها الهدف الذي سكن شباكه خلال خسارة يونايتد صفر - 1 أمام مضيفه ويستهام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، وكذلك أمام إشبيلية الإسباني ليتسبب في خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، أثبت الحارس الإسباني كفاءته خلال مواجهة بورنموث، بعدما قام بثلاثة إنقاذات رائعة من دومينيك سولانكي وديفيد بروكس وكيفر مور، ليحافظ على فوز يونايتد باللقاء.

ويرى تن هاغ أن دي خيا كان عاملا رئيسيا في السجل الدفاعي الجيد لفريقه، ليصبح ثالث أفضل خط دفاع بين أندية الدوري الإنجليزي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك كان مجهودا جماعيا.

كما أثنى المدرب الهولندي على مساهمات قلبي الدفاع فيكتور ليندلوف ورافاييل فاران في خروج الفريق بشباك نظيفة، وهو ما قاده للتواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات تن هاغ، الذي قال: الشباك النظيفة مهمة للغاية دائما للنجاح في الموسم.

وأضاف تن هاغ: أعتقد أنه يخبرنا بشيء عن هيكلنا، وخطتنا، كما أنه يشير إلى تفاني لاعبي الفريق وقدرتهم على تنفيذ الخطة بشكل صحيح.

وأوضح مدرب يونايتد: بالطبع لدينا بعض اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فردية رائعة في الضغط وفي الدفاع. في النهاية أيضا لدينا حارس جيد جدا سينقذك بتصدياته لتسديدات المنافسين.

وتابع: إذا كنتم تتحدثون عن الشباك النظيفة، فهذا يشمل الفريق بأكمله، لكن قلبي الدفاع لعبا دورا مهما للغاية أيضا.

وأوضح تن هاغ: أعتقد أنهما لعبا بطريقة رائعة حقا، لكنني أعتقد أنه خلال العديد من المباريات في الشهرين الأخيرين، قدم فيكتور مع رافا أداء مذهلا، فيما يتعلق بالتواجد بالمكان الصحيح والتفوق في الصراعات الثنائية.

ومن المقرر أن يختتم مانشستر يونايتد مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمواجهة تشيلسي وفولهام على ملعبه.