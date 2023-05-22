خصم 10 نقاط من يوفنتوس بسبب صفقات اللاعبين

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.
وقبل إعلان هذا القرار والذي يأتي قبل ثلاث مباريات من نهاية هذا الموسم من بينها مباراة مقررة اليوم الاثنين كان يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة خلف نابولي بطل هذا الموسم.
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