قضية فينيسيوس تفتح النار تجاه بنزيمة.. "ليس محارباً"

فتحت قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور النار على زميله كريم بنزيمة، قائد ريال مدريد، بسبب عدم دعمه للاعب الشاب داخل أرضية الملعب وفي الخارج، عقب التوترات التي مر بها النجم البرازيلي في المباريات الأخيرة، كما أعادت إلى الأذهان معاناة داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، من العنصرية والطريقة التي واجه بها الإساءات.



ولجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية، للتحقيق في جريمة كراهية، إثر إهانات عنصرية تعرض لها مهاجمه البرازيلي الدولي، وذلك خلال المباراة التي خسرها الفريق، يوم الأحد، أمام فالنسيا في المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني.





وواجه فينيسيوس الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة عشر دقائق ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد في الشوط الثاني.

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بلد عنصري

كما اتهم فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية، وكتب عبر "تويتر": بعد المباراة لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها، كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين.



وأتبع: بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين، لكن أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا.





ورد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تعليقات فينيسيوس بمطالبته بأن يكون أكثر اطلاعا عما يمكن فعله أمام حالات العنصرية، وقال عبر "تويتر": حاولنا أن نشرح لك بأنفسنا ما هي حالات العنصرية وماذا يمكن لرابطة الدوري الإسباني فعله، لكنك لم تحضر في أي من اللقاءين المتفق عليهما بناء على طلبك، وقبل أن تنتقد وتشوه الدوري يجب أن تُعلّم نفسك بشكل مناسب، لا تسمح بأن يتم التلاعب بك واحرص على فهم قدرات وعمل الآخرين.

تصعيد دبلوماسي

وتدخل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وعبر عن دعمه للاعب وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف العنصرية في الرياضة، وأبلغ مؤتمرا صحفيا: أود التعبير عن تضامني مع لاعبنا البرازيلي، صبي فقير نجح في حياته وأصبح من أفضل لاعبي العالم، وبالتأكيد هو أفضل لاعب في ريال مدريد، وتعرض لهجوم في كل استاد يلعب فيه.



وواصل: أعتقد أنه من المهم أن يتخذ فيفا ورابطة الدوري الإسباني ومسابقات الدوري في دول أخرى إجراءات حقيقية لأنه لا يمكن السماح للفاشية والعنصرية بالهيمنة على ملاعب كرة القدم.



كما ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أن البرازيل لأدانت يوم الاثنين الهجمات العنصرية التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.



واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني يوم الاثنين لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.

انتقادات لبنزيمة

ألقت قضية فينيسيوس الضوء على غياب دور القائد كريم بنزيمة داخل أرضية الملعب، إذ تلقى المهاجم الفرنسي انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أنصار ريال مدريد، وذلك لعدم دعمه ومساندته لزملائه والبرازيلي الشاب.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إن ريال مدريد يفتقد إلى المحاربين سيرجيو راموس وبيبي، حيث اشتهر الثنائي الإسباني والبرتغالي بدفاعهما عن زملائهما في الملعب وخارجه، لاسيما القائد السابق راموس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.





واكتفى بنزيمة بنشر صورة له تجمعه مع فينيسيوس عبر حسابه على "إنستغرام"، مع عبارة: أخي الصغير. دون التطرق إلى قضية العنصرية التي تلاحق زميله في الفريق، في الوقت الذي حول فيه عالم كرة القدم دعمه صوب الدولي البرازيلي بعد أحداث "ميستايا" ملعب فالنسيا.



وحضرت عبارات المودة والتأييد والتضامن مع فينيسيوس، بدءاً بزملائه في الفريق، ثم نجوم الفرق الأخرى، ومتابعة كبار الشخصيات الرياضية، ووصولا إلى السياسيين.



وكان مواطنه البرازيلي ميليتاو أكثر من دافع عن فينيسيوس، وغرد عبر "تويتر": كان اليوم يوما حزينا مرة أخرى في إسبانيا، يوم آخر انتصر فيه العنصريون للأسف، إنه لأمر مخز، أن تعاني من العنصرية، وتدافع عن نفسك ثم يطردونك.





وتابع: كم من الوقت علينا أن نتحمل هذا، أنا معك يا أخي وقتالنا مستمر.



كما توعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بمغادرة أرضية الملعب في حال خرج فينيسيوس من المستطيل الأخضر حال مواصلة الإساءات العنصرية.

توصية إنفانتينو

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه للبرازيلي فينيسيوس جونيور، وقال إنفانتينو في بيان: كل الدعم إلى فينيسيوس. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع، والفيفا يدعم كل اللاعبين الذين يجدون أنفسهم في مثل هذا الموقف.





وأضاف: تظهر الأحداث التي وقعت خلال مباراة فالنسيا مع ريال مدريد أن هذا يجب أن يكون الموقف. ولهذا السبب هناك وجود إجراء من ثلاث خطوات في مسابقات الفيفا ويوصي بهذا الأمر في كل مستويات كرة القدم.



وتابع: أولا يتم إيقاف المباراة والإعلان عن الواقعة. ثانيا يغادر اللاعبون الملعب ويتحدث المذيع أنه إذا استمرت الهتافات سيتم إلغاء المباراة. يتم استئناف اللعب وبعد ذلك الخطوة الثالثة إذا استمرت الهتافات تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث إلى المنافس.

انتقادات ضد فينيسيوس

اعتبر بعض المغردين في "تويتر" أن فينيسيوس قام بتضخيم الأمور، خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي يتلقى إهانات عنصرية في الدوري الإسباني، رغم وجود العديد من اللاعبين أصحاب البشرة السوداء في المسابقة.



وهو ذات الطريق الذي ذهب إليه تيباس عندما رد مجددا على اتهامات اللاعب البالغ من العمر "22 عاما" ، قائلا: لن نسمح بتشويه صورة الدوري الإسباني، حيث يتلقى أكثر من 200 لاعب من أصحاب البشرة السوداء في 42 ناديا الاحترام والمودة من جميع المشجعين كل يوم.



وقال مغرد في "تويتر": تلقى داني ألفيش إهانات عنصرية، كما حدث مع العديد من اللاعبين الآخرين، بل حدث مع ألفيش ما هو أكبر من ذلك، لقد قاموا برمي موزة عليه من المدرجات عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ماذا فعل؟ أكلها واستمر في اللعب، هل يمكنك أن تتخيل ما الذي كان سيفعله فينسيوس إذا كان في وضع ألفيش؟





وكان أحد المشجعين ألقى موزة في إشارة عنصرية على ألفيش أثناء مباراة برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني عام 2014، وقال اللاعب البرازيلي أن المشجع الذي أقدم على هذا الفعل يجب أن يعلن اسمه ويوبخ بشكل علني.



وتعامل ألفيش مع الموقف بشكل كوميدي أثناء المباراة التي فاز بها برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين، عندما التقط الثمرة وأكلها قبل أن يسدد الكرة، وعلق على الحادثة مازحا: الموزة تساعد على تجنب التقلصات العضلية أثناء المباريات.