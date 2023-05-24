هالر: لم أتخلص من آثار علاج السرطان

أبدى سيبستيان هالر مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، حماسا هائلا للاحتفال مع الجماهير بالتتويج المحتمل للفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم.

وقال هالر في مقابلة لصحيفة "شبورت بيلد": أقود سيارتي أحيانا حول بلدة بورسيغبلاتز. وأود حقا أن أرى هذا المكان مليئا بالناس. لا يزال أمامنا 90 دقيقة، ونحتاج إلى أن نقطع الخطوة الأخيرة الآن.

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وتجدر الإشارة إلى أن منطقة بورسيغبلاتز في دورتموند هي التي شهدت نشأة النادي ويتوقع أن تشكل مركزا مهما للاحتفالات في حال توج دورتموند بلقب البوندسليغا للمرة الأولى منذ عام 2012.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الدولي الألماني بفارق نقطتين أمام غريمه بايرن ميونخ الذي هيمن على اللقب طوال المواسم العشرة الماضية.

وسيحسم اللقب عبر المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة المقررة يوم السبت، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند مع ماينز ويحل بايرن ميونخ ضيفا على كولون.

ويحتاج دورتموند إلى الفوز بأي نتيجة لينتزع اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتة بايرن، بينما يحتاج بايرن إلى الفوز مع تعرض دورتموند لكبوة، كي ينتزع اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.

وقال هالر :الاحتفال باللقب في بورسيغبلاتز هو شيء أتوقع أنه سيكون مذهلا. نحن جميعا نرغب في أن نكون جزءا من هذه اللحظة المميزة.

وكان هالر، الذي سجل ثنائية لدورتموند في المباراة التي انتهت بالفوز على أوغسبورغ 3 - صفر قبل أيام لينتزع الصدارة، قد غاب عن الفريق في النصف الأول من الموسم، حيث كان يتلقى العلاج من السرطان، ويعتقد اللاعب أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته.

وقال هالر :الأطباء يقولون إن الأمر يستغرق نحو عام للتخلص من كل أثار العلاج. لم أتعلم فقط ألا أهدر وقتي بأفكار سلبية، وإنما تعلمت التركيز على الأفكار الإيجابية.