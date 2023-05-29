بسبب حصان.. حارس سان جيرمان يبقى في العناية المركزة

ظل سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان في العناية المركزة يوم الاثنين بعد تعرضه لحادث بسبب حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي، يجمع بين الأجواء الدينية والاحتفالية، في جنوب إسبانيا.

وقالت عائلة ريكو في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه عانى من حادث خطير بعد اصطدام حصان وعربته به. وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريكو كان يقود حصانا بنفسه.

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وكان الحارس الإسباني، الذي بدأ مسيرته مع إشبيلية، قد حصل على إذن من باريس سان جيرمان للمشاركة في هذا الحدث.

وقالت أسرة ريكو: سيرجيو في أيد أمينة، ويقاتل من أجل التعافي بينما يتلقى أفضل رعاية من الفريق الطبي في مستشفى فيرخن ديل روسيو. يجب أن نتوخى الحذر، خاصة خلال 48 ساعة القادمة.

وأضافت الأسرة: "نحن الآن في انتظار النتائج الطبية التي نأمل أن تكون إيجابية حتى نبلغكم بتحسنه في أسرع وقت ممكن".

وفي كل ربيع، يلتقي مئات الآلاف في ضريح مقدس في حدث يجمع بين الأجواء الروحانية الدينية والألوان الاحتفالية في الأندلس.

وانضم الحارس الإسباني (29 عاما) إلى باريس سان جيرمان في 2020 بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد.