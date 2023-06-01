بنزيمة: في اللحظة الحالية.. أنا لاعب ريال مدريد

رفض الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الحديث عن مستقبله، مشيراً إلى أنه لاعب في النادي العاصمي "حتى اللحظة" وسط أخبار حول رحيله عن النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ 14 عاماً.

وقال بنزيمة أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية يوم الخميس: لماذا يتعين عليّ الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد؟ الواقع شيء وما يُقال عبر الإنترنت شيء آخر، أنا فخور بعملي ومستمتع به وأتدرب يوميا ولدينا مباراة متبقية في الدوري. غدا لدي حصة تدريبيةkلذا في اللحظة الحالية أنا في ريال مدريد.



ويستضيف ريال مدريد، ثاني الترتيب الذي يتقدم بنقطة على أتلتيكو مدريد، منافسه أتلتيك بيلباو في آخر مباريات الموسم يوم الأحد.



وينتهي عقد بنزيمة، الذي انضم من ليون الفرنسي عام 2009، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.



وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني بعدما خسره لصالح برشلونة، كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ليفقد لقبه.

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