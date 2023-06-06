بيكيه: برشلونة طرد أساطيره.. ولن يقدر على إعادة ميسي

سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق من جوان لابورتا رئيس النادي الحالي بسبب التخلص من كبار اللاعبين، مشيراً إلى أن النادي مع ذلك لا يستطيع تسجيل أي لاعب جديد، إذ تضع الإدارة عودة ليونيل ميسي أيقونة النادي أولوية بالنسبة لها خلال الصيف الحالي.

وأعلن بيكيه اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ قبل بداية كأس العالم الأخيرة، بينما انتهى عقد ليونيل ميسي، أعظم لاعب في تاريخ برشلونة، مع باريس نهاية الأسبوع الماضي، وسط أخبار متزايدة حول رغبة النادي بإعادته من جديد.

مادة اعلانية

وقال بيكيه في محادثة مع إيباي إيانوس نجم وسائل التواصل الاجتماعي الشهير في إسبانيا يوم الثلاثاء: كنا نتهم أنا وبوسكيتس وألبا بأن رواتبنا عالية وهي سبب أزمة النادي المالية، واليوم رحلنا ومع ذلك النادي لا يستطيع التسجيل، على من سيأتي الدور؟

وأعلن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة ترك النادي بعد نهاية عقده، فيما تخلى جوردي ألبا عن العام المتبقي في عقده مع النادي وقرر الرحيل.