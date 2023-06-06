ليون يعلن رحيل "طفل النادي"

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أعلن نادي ليون الفرنسي، الثلاثاء، رحيل لاعب الوسط الجزائري حسام عوار عن صفوفه بعد أن انضم إليه عندما كان في سن التاسعة.
وكتب النادي في حسابه على إنستغرام "طفل النادي، وصل الى أكاديمية ليون في سن الـ11 في 2009، سيذهب لخوض تحديات جديدة بعد 233 مباراة بالأزرق والأحمر" سجل خلالها 41 هدفًا.
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وفقد اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم المنصرم، وشارك فقط في 15 مباراة في الدوري واثنتين في كأس فرنسا، بينما لم يتأهل ليون إلى أي مسابقة أوروبية بعد أن حل سابعًا.
وبعد أن لعب مباراة ودية واحدة مع المنتخب الفرنسي الأول، اختار عوار في مارس الماضي تمثيل منتخب الجزائر بلده الأصلي.
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