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عوار خلال تقديمه لاعباً لروما

روما يضم الجزائري عوار

روما - رويترز
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أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع الجزائري حسام عوار بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وقال روما عبر "تويتر": يسعدنا إعلان التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري.

ويمتد عقد عوار، البالغ عمره "24 عاما"، مع روما حتى عام 2028.

وقال عوار لموقع روما عبر الإنترنت: أنا سعيد بالتوقيع لروما لأنه فريق عظيم ويملك تاريخا رائع. هذا هو المشروع المناسب لي. هو فريق هام. ولديه جماهير متفردة. أنا جاهز.

وسيرتدي عوار القميص رقم 22.

وقرر عوار تمثيل منتخب الجزائر في شهر مارس مستفيدا من تعديل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما مثل منتخب فرنسا.

وأنهى روما الدوري في المركز السادس، كما حل وصيفا لبطل الدوري الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد إشبيلية الإسباني.

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