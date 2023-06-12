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كامارا فرنسا
كامارا خاض 3 مباريات دولية

استبعاد رابيو من قائمة فرنسا.. واستدعاء كامارا

باريس - فرانس برس
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سيغيب أدريان رابيو لاعب وسط فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي المصاب في ربلة الساق، عن صفوف منتخب بلاده في مباراتيه ضد جبل طارق واليونان المقررتين خلال الشهر الحالي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا صيف 2024 في ألمانيا، بينما سيتم استدعاء بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا الإنجليزي بدلاً منه.

وخاض كامارا (23 عاماً) ثلاث مباريات دولية في صفوف منتخب فرنسا أولها في 6 يونيو عام 2022 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وسيلتحق بزملائه في المنتخب في كليرفونتين مقر تدريب "الديوك" الاثنين.

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وكان المنتخب الفرنسي خسر أيضاً جهود ظهيره الأيسر فيرلان مندي، وحلّ بدلا منه جوردان فيريتو.

وتلتقي فرنسا مع جبل طارق في 16 الحالي في البرتغال، وضد اليونان على ستاد سان دوني في ضواحي باريس في 19 منه.

وتتصدّر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها فوزين على هولندا 4-0 وعلى جمهورية إيرلندا 1-0 في مارس الماضي.

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