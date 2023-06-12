وفاة سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق

توفي سيلفيو بيرلسكوني الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الاثنين.

وكان الملياردير، قطب الإعلام قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

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وامتلك بيرلسكوني ميلان في الثمانينات من القرن الماضي وفاز معه بالدوري الإيطالي 8 مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 5 مرات.