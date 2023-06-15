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رونالدو غارسيا
غارسيا درب النصر السعودي الموسم الماضي

الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب نابولي

العربية.نت
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أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي يوم الخميس تعيين الفرنسي رودي غارسيا ليكون مدرباً له في الموسم المقبل وذلك خلفاً للمستقيل لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن منصبه فور الفوز بالمسابقة عقب غياب دام 33 عاماً.

وكتب الرئيس أوريليو دي سانتيس عبر "تويتر": يسرني الإعلان عن تعيين رودي غارسيا مدرباً للفريق الموسم المقبل. فيما كتب حساب النادي على ذات المنصة "مرحبا رودي".

وأقيل غارسيا من تدريب النصر السعودي في أبريل الماضي بعدما تولى تدريبه مطلع الموسم الماضي.

وحقق رودي بطولة الدوري الفرنسي مع ليل، كما درب ليون ومارسيليا في فرنسا وروما في إيطاليا.

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