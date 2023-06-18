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هافيرتز تشيلسي دورتموند
هافيرتز بقميص تشيلسي

أرسنال يقترب من التعاقد مع هافيرتز

لندن - د ب أ
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ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا وإنجلترا اقتراب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشيلسي.

وذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثاني لتشيلسي بعد رفض العرض الأول.

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وذكرت تقارير أن تشيلسي يريد 87 مليون يورو (95 مليون دولار) للاستغناء عن هافيرتز "24 عاما" الذي سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مانشستر سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع تشيلسي.

وذكرت تقارير أن هافيرتز أبلغ مسؤولي تشيلسي برغبته بالرحيل، بعد موسم ضعيف وفقا لمعاييرهم.

كما يسعى أرسنال أيضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

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