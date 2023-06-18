أرسنال يقترب من التعاقد مع هافيرتز

وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا وإنجلترا اقتراب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشيلسي.
وذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثاني لتشيلسي بعد رفض العرض الأول.
مادة اعلانية
وذكرت تقارير أن تشيلسي يريد 87 مليون يورو (95 مليون دولار) للاستغناء عن هافيرتز "24 عاما" الذي سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مانشستر سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع تشيلسي.
وذكرت تقارير أن هافيرتز أبلغ مسؤولي تشيلسي برغبته بالرحيل، بعد موسم ضعيف وفقا لمعاييرهم.
كما يسعى أرسنال أيضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هافيرتز: أشعر بالسلام مع "الحمير"كشف الألماني كاي هافيرتز مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي أنه يجد ملاذه مع الحمير لتخطي المحن التي يمر فيها في مسيرته كلاعب كرة قدم.يخوض هافيرتز (23 عامًا) ... رياضة عالمية
-
فولكروغ يكشف حقيقة خلافه مع هافيرتز بشأن ركلة الجزاءنفى نيكلاس فولكروغ تقارير إعلامية أشارت إلى حدوث مشاجرة بينه وبين كاي هافيرتز زميله في المنتخب الألماني، خلال الفوز على بيرو 2 - صفر في مباراة ودية ... رياضة عالمية
-
هافيرتز: صفقات تشيلسي بدأت بالتناغمأكد كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي إن طريقة تفاعل الصفقات الجديدة مع الفريق تثير الحماس رغم تحقيق فوز واحد فقط منذ بداية العام الجاري.وأنفق تشيلسي، الذي خسر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية