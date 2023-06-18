ألميريا يعلن تعاقده مع مورينو

أعلن ألميريا يوم الأحد تعيين بيسنتي مورينو مدربا جديدا للفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم المقبل بعد رحيله عن الشباب السعودي.



ونجا ألميريا من العودة للدرجة الثانية وأنهى الموسم في المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، وأنهى ارتباطه بالمدرب الإسباني روبي.



ورحل مورينو (48 عاما) عن الشباب بالتراضي بعد إنهاء موسم دوري المحترفين السعودي في المركز الرابع.



وسبق لمورينو تدريب إسبانيول ومايوركا في الدوري الإسباني قبل انتقاله للسعودية لموسم واحد.

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