إنريكي يقترب من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفتا "ليكيب" الرياضية و"لو باريزيان" الفرنسيتان يوم الأحد.
وتم في وقت سابق استبعاد الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف غالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.
يذكر أن رحيل غالتييه عن باريس سان جيرمان لم يتم تأكيده رسميا بعد.
وحسب التقارير، فقد أحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي "53 عاما" تقدما كبيرا في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.
كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة (مونديال قطر 2022).
ويتردد أن باريس سان جيرمان سيوقع عقدا لمدة عامين مع إنريكي.
وكانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياغو موتا، غير أن مجلة "كيكر" الألمانية نقلت عن المدير الرياضي للنادي الألماني سيمون رولفس تأكيده بقاء تشابي في باير ليفركوزن.
-
إيطاليا تعمق جراح هولندا وتقتنص برونزية دوري الأمماقتنص منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه منتخب هولندا، يوم الأحد، في مباراة ... رياضة عالمية
-
غندوغان يستبعد برشلونة ويكشف مستقبله: سيتي أو الهلالشكك إيلكاي غندوغان، لاعب مانشستر سيتي، في إمكانية انتقاله إلى برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي للنادي الإسباني، كاشفا أن مستقبله يكمن في الاستمرار مع سيتي ... رياضة عالمية
-
"سكاي": وولفرهامبتون يوافق على انتقال روبن نيفيز إلى الهلالكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، يوم الأحد، عن موافقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي على بيع لاعبه روبن نيفيز إلى الهلال السعودي.كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" ... رياضة عالمية