إنريكي يقترب من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفتا "ليكيب" الرياضية و"لو باريزيان" الفرنسيتان يوم الأحد.

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وتم في وقت سابق استبعاد الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف غالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

يذكر أن رحيل غالتييه عن باريس سان جيرمان لم يتم تأكيده رسميا بعد.

وحسب التقارير، فقد أحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي "53 عاما" تقدما كبيرا في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.

كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة (مونديال قطر 2022).

ويتردد أن باريس سان جيرمان سيوقع عقدا لمدة عامين مع إنريكي.

وكانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياغو موتا، غير أن مجلة "كيكر" الألمانية نقلت عن المدير الرياضي للنادي الألماني سيمون رولفس تأكيده بقاء تشابي في باير ليفركوزن.