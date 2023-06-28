بايرن يتفق مع كين.. وتوتنهام يرفض

توصل بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى اتفاق مع هاري كين قائد منتخب إنجلترا لضمه إلى صفوفه هذا الصيف، لكن ناديه توتنهام رفض عرضًا أوليًا قيمته 70 مليون يورو وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء.

ويُعتقد أن معسكر كين الذي ينتهي عقده مع "سبيرز" في 2024 وافق على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال مع توتنهام لإتمام الصفقة.

مادة اعلانية

وبحسب "بيلد" فإن توتنهام يطالب بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه البارع.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد، تطمع لضم كين الذي قد يتطلع أخيرًا إلى الرحيل عن توتنهام بحثًا عن الألقاب.

وكان كين الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الموسم المنصرم قريبًا من إتمام صفقة الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022 لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.

ومع بلوغه سن الـ30 في يوليو، يرى كين أن الوقت ينفد في مسيرته ليحقق لقبًا لا يزال غائبًا عن خزائنه، بينما يسعى بايرن إلى تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني مطلع الموسم الماضي.