المحكمة ترفض معاقبة لاعب ريال مدريد

أعلنت المحكمة العليا للقضاء في مدريد، يوم الاثنين، حفظ دعوى جناح فياريال أليكس باينا ضد لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب الأوروغواي لكرة القدم فيديريكو فالفيردي بتهمة الاعتداء، دون متابعة للأخير.

واعتبر قاضي التحقيق في مدريد المكلف بالقضية في بيان أن الحقائق المزعومة في القضية غير مثبتة.

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وتعود الحقائق التي أبلغ بها لاعب خط الوسط المهاجم فياريال الشرطة عن فالفيردي إلى الثامن من أبريل بعد فوز فريق "الغواصات الصفراء" على ريال مدريد 3-2 في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة.

وحسب رواية باينا التي وصفتها الصحافة الإسبانية، فقد انتظر فالفيردي خصمه في مرآب السيارات حيث يتواجد مدربو الفريقين وعندما ظهر لاعب فياريال وجه له الدولي الأوروغوياني لكمة في وجهه.

وعلى الصعيد الرياضي، ذكرت الصحف المحلية قبل أيام أن قاضي التحقيق الرياضي اقترح إيقاف فالفيردي خمس مباريات بسبب هذا الاعتداء.

ويتعيّن على الهيئة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تبث الآن في الاقتراح الذي إذا تم تنفيذه سيغيب فالفيردي عن أول خمس مباريات لريال مدريد في الدوري الموسم المقبل الذي يبدأ في 13 أغسطس المقبل.