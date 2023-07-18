تشيلسي يدخل على خط ليفربول لخطف "لاعب صلاح"

دخل تشيلسي الإنجليزي في منافسة مع مواطنه ليفربول للتعاقد مع الشاب المصري إبراهيم عادل، والذي وصى النجم محمد صلاح مدربه يورغن كلوب بالتعاقد معه.

ونشر موقع "90 دقيقة" الأسبوع الماضي خبراً عن مطالبة صلاح لليفربول بالتعاقد مع مواطنه الشاب عادل الذي يلعب مع بيراميدز في مصر، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً والتي أقيمت في المغرب قبل نحو أسبوعين.

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وقال الصحافي غرايم بيلي الذي نشر الخبر أولاً عبر بودكاست "تالكينغ ترانسفيرز": قلنا سابقاً بأن صلاح طلب من ليفربول سرعة التعاقد مع إبراهيم عادل الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، لكن دخل تشيلسي بقوة على خط المفاوضات، إذ ينوي التعاقد معه وإرساله معاراً إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي.

وأتبع: إبراهيم عادل يحظى بتقدير كبير من محمد صلاح الذي شاهده عن قرب في منتخب مصر، ولذلك وصى على التعاقد معه، لكن الأمر لن يكون سهلاً، فعدة أندية بخلاف تشيلسي تستهدف النجم الشاب مثل نيوكاسل وبيرنلي ووست هام وبرنتفورد وساوثهامبتون.



ويلعب صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 واستطاع قيادة الفريق بعدها بـ3 أعوام للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، كما ساهم في فوز الفريق بالفوز بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، بينما كان تشيلسي ناديه الأول في إنجلترا عندما لعب معه لفترة قصيرة تحت إدارة جوزيه مورينيو قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي ومنه لروما، ليعود من جديد إلى إنجلترا لكن بقميص ليفربول ويصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.