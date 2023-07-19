تسريب أول فيديو من محاكمة ألفيش بتهمة الاغتصاب

نشر برنامج "آنا روزا" على شبكة تيليفونيكو الإسبانية صباح الأربعاء مقطعاً مرئياً لمحاكمة داني ألفيش لاعب برشلونة السابق والموقوف منذ 6 أشهر على ذمة اتهامه باغتصاب امرأة في أحد أندية مدينة برشلونة الليلية أواخر العام الماضي.

وتحتجز الشرطة الإسبانية اللاعب الدولي البرازيلي منذ يوم 20 يناير الماضي بتهمة اغتصاب امرأة بعمر 23 عاماً يوم 30 ديسمبر من العام الماضي.

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وأظهر برنامج "آنا روزا" أول مقطع مرئي للاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، منذ سجنه، إذ يظهر وهو يقدم أقواله للقاضي تجاه اتهامه بالاغتصاب.



ويظهر ألفيش (40 عاماً) وهو مرتدياً بدلة سوداء ويجلس على كرسي، إذ يقول خلال الفيديو إن المرأة لم تحاول صده خلال تلك الليلة أو حتى تطلب منه الابتعاد سواء داخل النادي أو في دورة المياه حيث وقع الاغتصاب المزعوم.

وأتبع: كل ما حدث كان بالتراضي، بالنسبة لي أهم ما في الحياة هو الاحترام، ولن أقلل من احترام أي شخص مهما كان السبب.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح ألفيش المشروط خوفاً من مغادرته إسبانيا والعودة إلى البرازيل التي لا تملك اتفاقية تبادل مطلوبين مع الأخيرة، بينما فسخ ناديه المكسيكي بوماس عقده عقب حبسه بفترة قصيرة.