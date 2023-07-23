نيوكاسل يتعاقد مع هارفي بارنز

أعلن نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع هارفي بارنز لاعب الوسط الهجومي في ليستر سيتي بعقد لمدة خمس سنوات يوم الأحد.
ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المادية للصفقة بينما ذكرت تقارير بريطانية أن نيوكاسل دفع 39 مليون جنيه إسترليني (50.13 مليون دولار) لضم لاعب المنتخب الإنجليزي البالغ عمره "25 عاما".
وقال بارنز: إنه فريق رائع، وبالنسبة لي فإنها فرصة ممتازة بالقدوم إلى هنا ودخول فريق ناجح يقدم أشياء مثيرة.
وأضاف: أعتقد أنه حلم اللاعب المهاجم القدوم إلى مثل هذا الفريق، فهو يلعب بإيقاع سريع وهذا يتطلب قوة بدنية، لكن يمكن متابعة مكافأة ذلك بالفرص المصنوعة والأهداف المسجلة، لذا أعتقد أني بكل تأكيد سأناسب هذا الأسلوب.
وبدأ بارنز مسيرته في أكاديمية ليستر، وكان من العلامات المضيئة القليلة في موسم الفريق الماضي لكن رغم جهده الكبير وتسجيل 13 هدفا في الدوري الممتاز، فإنه لم ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وشارك بارنز في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا حيث شارك كبديل خلال الفوز 3-صفر على ويلز في 2020.
وتأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي تحت قيادة المدرب إيدي هاو.
وأصبح بارنز ثالث لاعب ينضم لنيوكاسل هذا الصيف بعد التعاقد مع المهاجم الشاب يانكوبا مينتيه البالغ عمره "18 عاما" وساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.
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