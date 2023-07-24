رابطة الأندية المصرية توقف حسين الشحات

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بداعي السلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.
وكان حسين الشحات قد دخل في مشادة قوية مع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، مع نهاية مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، والتي انتهت بفوز بيراميدز 3 - صفر مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي.
وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية يوم الاثنين أنه تقرر تغريم نادي المصري البورسعيدي مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم النادي 100 ألف جنيه أخرى تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير من تجاوزات عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.
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