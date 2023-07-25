اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ووكر
ووكر حقق الثلاثية التاريخية مع سيتي الموسم الماضي

غوارديولا: سيتي سيقاتل للحفاظ على ووكر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سيقاتل مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الاحتفاظ بظهيره الأيمن الدولي كايل ووكر في صفوفه وعدم انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء.

واعتبر غوارديولا الذي يلتقي فريقه ببايرن في مباراة ودية الأربعاء في طوكيو، أن ووكر البالغ من العمر 33 عاما يُعتبر لاعباً هاماً جداً.

مادة اعلانية

وأضاف: يملك ووكر ميزات معينة من الصعوبة أن تجدها حول العالم. الناديان يتفاوضان لكننا سنكافح من أجل الاحتفاظ به والأمر سيان بالنسبة لبايرن ميونخ الذي يقاتل من أجله، سنرى كيف ستنتهي الأمور.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيشرك اللاعب ضد بايرن ميونيخ، أجاب غوارديولا من دون تردّد: بالتاكيد، فهو لاعبنا. نريد أفضل لاعبينا. هو لاعبنا ونأمل أن يستمر كذلك الموسم المقبل وبالتالي لم لا يلعب؟

وكان ووكر أحد العناصر الأساسية في صفوف سيتي الذي أحرز ثلاثية نادرة بتتويجه بطلا لإنجلترا وكأسها ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس النواب الأميركي: هناك أسباب قوية لبدء محاكمة عزل بايدن رئيس النواب الأميركي: هناك أسباب قوية لبدء محاكمة عزل بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط