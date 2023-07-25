غوارديولا: سيتي سيقاتل للحفاظ على ووكر

سيقاتل مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الاحتفاظ بظهيره الأيمن الدولي كايل ووكر في صفوفه وعدم انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء.

واعتبر غوارديولا الذي يلتقي فريقه ببايرن في مباراة ودية الأربعاء في طوكيو، أن ووكر البالغ من العمر 33 عاما يُعتبر لاعباً هاماً جداً.

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وأضاف: يملك ووكر ميزات معينة من الصعوبة أن تجدها حول العالم. الناديان يتفاوضان لكننا سنكافح من أجل الاحتفاظ به والأمر سيان بالنسبة لبايرن ميونخ الذي يقاتل من أجله، سنرى كيف ستنتهي الأمور.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيشرك اللاعب ضد بايرن ميونيخ، أجاب غوارديولا من دون تردّد: بالتاكيد، فهو لاعبنا. نريد أفضل لاعبينا. هو لاعبنا ونأمل أن يستمر كذلك الموسم المقبل وبالتالي لم لا يلعب؟

وكان ووكر أحد العناصر الأساسية في صفوف سيتي الذي أحرز ثلاثية نادرة بتتويجه بطلا لإنجلترا وكأسها ودوري أبطال أوروبا.