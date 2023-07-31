رسالة غريبة من مبابي.. ماذا يعني رقم "999"؟

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، التكهنات مرة أخرى حول مستقبله، بعدما شارك صورة غامضة لأوراق اللعب على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الأحد.

وأوضح مبابي "24 عاما"، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان صيف 2024، أنه لن يجدد عقده، قبل أن يستبعده ناديه من جولة اليابان استعدادا للموسم الجديد، في رسالة واضحة بأنه بات خارج حسابات النادي الفرنسي وعليه أن ينتقل حاليا أو التمديد.

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ونشر المهاجم صورة تظهر خلالها ثلاث بطاقات، جميعها بالرقم تسعة، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في التقرير الذي نشرته على موقعها الالكتروني: فسر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على أن الأرقام "999"، بأنه رقم مرتبط بمجال الصحة العقلية، ويمثل إكمال دورة وبداية دورة جديدة، وفقا لـشركة "أناهانا" الرائدة في مجال الصحة العقلية والرفاهية.

وأوضحت "أناهانا" لقد ارتبط التسلسل العددي 999 منذ فترة طويلة بالإغلاق والتحول، لأنه يمثل نهاية فصل أو دورة تدعونا إلى التفكير في التجارب والدروس التي تعلمناها، في الوقت نفسه يشير أيضا إلى المرحلة التالية، التي تنطوي على إمكانية النمو والاكتشاف، قد تشير رؤية 999 في كل مكان إلى أن وضعنا الحالي قد انتهى وأننا نتوجه نحو شيء جديد ومثير، وهو دعوة للشروع في رحلة روحية جديدة حيث يمكنك اكتشاف هدفك واستكشاف أعماق الوعي.

وأضافت "ماركا": يشير تفسير آخر إلى أن الصورة تلمح إلى أن مبابي ربما يرتدي الرقم 9، والمتوفر حاليا في ريال مدريد، مما يزيد التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى العاصمة الإسبانية.