أرتيتا يحذر: سنركز على كل الألقاب

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه سيركز على كل بطولة في وقتها بعد حصده لقب درع المجتمع لكرة القدم عقب الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي ليستهل الموسم بأفضل طريقة ممكنة يوم الأحد.



وأبلغ أرتيتا الصحفيين: لهذا السبب نحن هنا، من أجل النجاح والفوز بالألقاب لهذا النادي.



وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن ارتفاع آمال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي ينطلق الأسبوع المقبل: لا أعلم، كل ما أردته هو الفوز بهذا اللقب بأسرع ما يمكن والتركيز على التالي. نعلم أنها كرة القدم، تفوز بلقب اليوم وفي الغد تعود للتدريب.



وبدا سيتي في طريقه للقب عندما منحه البديل كول بالمر التقدم في الدقيقة 77.



لكن لياندرو تروسار أدرك التعادل في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.



وأحرز أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما سدد كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي في العارضة، وأنقذ آرون رامسديل حارس أرسنال ركلة أخرى من رودري.



وقررت لجنة الحكام الإنجليزية السير على خطى ما حدث في كأس العالم العام الماضي باحتساب الوقت الضائع خلال الاحتفالات بالأهداف والتغييرات والإصابات.



وقال أرتيتا إنه في صف هذه اللوائح. وأضاف: أعتقد أنها جيدة، لأن الأمر كان خارجا عن السيطرة، والآن ستفكر الأندية بحذر. علينا الاستعداد لخوض 100 دقيقة لأن الأمر سيتكرر في كل أسبوع.



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