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كيفن دي بروين خرج مصاباً في مباراة مانشستر سيتي الأولى

غوارديولا: دي بروين سيغيب لفترة طويلة

لندن - رويترز
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عشية مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية إن كيفن دي بروين قد يغيب أربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر الدولي البلجيكي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي يوم الجمعة الماضي.

وكان دي بروين قد خرج مصابا من نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي، وقال غوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين يوم الثلاثاء: إنها إصابة خطيرة. قد نضطر لقرار الجراحة لكنه سيغيب على كل حال لعدة أشهر. سيتم اتخاذ قرار الجراحة في الأيام القليلة المقبلة. سيغيب لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا يوم الأربعاء بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

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