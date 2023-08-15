فاران يقود مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون

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قاد المدافع الفرنسي رافاييل فاران فريقه مانشستر يونايتد لانتصار صعب على ضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر مساء الاثنين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقمص فاران دور البطولة وسجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 76 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أرون وان بيساكا ، وسدد برأسه في الشباك.
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وكان بمقدور وولفرهامبتون أن يدرك التعادل قبل سبع دقائق من النهاية عندما سدد فابيو سيلفا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أندري أونانا تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.
كما أبدع الحارس الكاميروني أونانا المنضم حديثا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي وأنقذ مرمى مانشستر من هدف مؤكد في الدقيقة 55 وتصدى ببراعة لتسديدة قوية لماتيوس كونيا من على حدود منطقة الجزاء.
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