مارتينو يقلل من مخاوف إصابة ميسي في التدريبات

قلل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم من المخاوف بشأن تعرض مواطنه النجم ليونيل ميسي لإصابة في كاحله أثناء التمارين.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لوى بطل مونديال قطر العام الماضي كاحله الأيمن خلال حصة تمرينية في فورت لودردايل فلوريدا، في وقت سابق الاثنين.

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وأوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في الدور نصف نهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية: لم أرَ ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيراً لكان شعر اللاعبون بالصدمة ولأنهم كانوا جميعاً على ما يرام، أعتقد أنه لم يكن شيئاً مهما.

وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأميركي والمكسيكي.

ويتألق نجم برشلونة الاسباني السابق منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي حيث أمضى عامين، ليسجل في شباك تشارلوت في ربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا في 21 يوليو.

بعد أقل من شهر من مسيرته الكروية مع ميامي، يمكن لميسي مساعدة النادي في الوصول إلى أول نهائي له بالفوز على فيلادلفيا يونيون الذي يعد أحد أقوى الأندية في الدوري الأميركي الثلاثاء.