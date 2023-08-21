مانشستر يونايتد يعلن رحيل غرينوود

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.
وتم اتهام غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير 2022 عندما ظهرت اتهامات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والسيطرة على السلوك والاعتداء في أكتوبر الماضي.
وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة يوم 27 نوفمبر 2023، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في فبراير الماضي.
وقال النادي في بيان: كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد، لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع ميسون للوصول لهذه النتيجة.
وفي بيان لوسائل الإعلام البريطانية، قال غرينوود إنه ارتكب أخطاء مضيفا: لم أفعل الأشياء التي تم اتهامي بها، كان قرار اليوم جزءا من عملية تشاركية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي.
وختم: أفضل قرار بالنسبة لنا جميعا هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد، حتى لا يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي.
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