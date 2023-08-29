آينتراخت يرفض عرض باريس للتعاقد مع كولو مواني

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رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة "سكاي" التلفزيونية يوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت أبلغ سان جيرمان برفض العرض.
ووافق كولو مواني قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام، بينما يستهدف النادي لإنهاء الصفقة وضم اللاعب الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل.
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ويمتد عقد كولو مواني مع آينتراخت حتى 30 يونيو 2027، فيما يرغب النادي اللألماني بالحصول على 100 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه الدولي.
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