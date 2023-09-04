راموس سعيد بعودته إلى إشبيلية

أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، يوم الاثنين، عن سعادته بالعودة الى مدينة إشبيلية، مؤكداً بذلك تقارير صحافية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي: إنه يوم مميز جداً، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية.

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وأضاف اللاعب البالغ "37 عاماً" والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات: أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن.

ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان إشبيلية توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.