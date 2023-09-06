غرينوود: سعيد بالتواجد في خيتافي

أكد ماسون غرينوود أنه سعيد بالتواجد في خيتافي الإسباني، وذلك خلال تقديمه لجماهير الفريق بعد انتقاله نهاية الأسبوع الماضي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى إسبانيا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وذلك بعدما تم الإعلان الشهر الماضي بأنه سيواصل مسيرته بعيدا عن أولد ترافورد.

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وقال غرينوود أمام جماهير الفريق المدريدي : سعيد للغاية لتواجدي هنا، أنا أتدرب منذ أربعة أو خمسة أشهر، لدي كل المعلومات التي أحتاجها وأنا أتدرب مع زملائي وأشعر أنني بحالة جيدة.

وأردف : نفكر في كل مباراة على حدة والمباراة المقبلة ستقام على أرضنا بعد أسابيع قليلة، وسنحاول الفوز بها وتقديم أقصى ما عندنا.

وكان آخر ظهور لغرينوود مع مانشستر يونايتد عندما فاز الفريق على وست هام بهدف دون رد في يناير 2022.