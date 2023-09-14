يونايتد يستبعد سانشو ويطالبه بتدريبات انفرادية

أصبح مستقبل المهاجم الدولي جايدون سانشو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم موضع مزيد من الشكوك بعدما استبعده نادي "الشياطين الحمر" يوم الخميس لأسباب تأديبية، موضحا أنه سيتدرب بمفرده.
وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي بسبب ما اعتبره مدربه الهولندي إريك تن هاغ أداءً سيئًا في التدريبات.
وردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إنه أصبح "كبش فداء منذ فترة طويلة".
وقال يونايتد في بيان يوم الخميس "سيواصل جايدون سانشو برنامجه التدريبي الفردي بعيدًا عن مجموعة الفريق الأول، في انتظار حلّ مشكلة انضباط الفريق".
وانتقل الجناح الدولي إلى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه إسترليني لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة "الشياطين الحمر" واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات.
وخسر رجال تن هاغ اثنتين من أول أربع مباريات في الدوري الممتاز، كما يفتقد يونايتد خدمات الجناح الدولي البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لحلّ مزاعم دعوى عنف منزلي قدمتها صديقته السابقة.
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