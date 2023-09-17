مدرب نيوكاسل: دوري أبطال أوروبا لحظة عظيمة

قال إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يفكر في مغامرة الفريق بدوري أبطال أوروبا، حيث كان يخطط لإنهاء سلسلة الهزائم التي لحقت بالفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا.
وكان نيوكاسل فاز على برينتفورد بهدف نظيف يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نيوكاسل دخل المباراة أمام برينتفورد بعد الخسارة في ثلاث مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون.
وبسؤاله عن فكرة كونه أول مدرب يقود نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا منذ السير بوبي روبسون قبل عقدين من الزمن، قال هاو "45 عاما" :صدقوا أولا تصدقوا، لم أفكر في هذا الأمر كثيرا، لأنك تنهي فترة الانتقالات ويبدأ بعدها الموسم وكان عليك ألا تفكر في دوري الأبطال في هذا التوقيت.
وأضاف :ولكن الآن حان الوقت، إنها المباراة المقبلة، إنه التحدي التالي لنا، سأكون فخورا للغاية لقيادة الفريق وأنا متحمس للفريق وللجماهير. ستكون لحظة عظيمة لنا جميعا.
وأردف: مباراة الثلاثاء تبدو مختلفة بالنسبة لنا، نتمنى أن نستمتع بها. ولكن كالمعتاد سنحاول إظهار أفضل مستوياتنا.
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